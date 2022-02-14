Как узнать остаток своего материнского капитала

С начала года сумма господдержки увеличилась на 8,4%

С первого февраля 2022 года материнский капитал проиндексировали на 8,4%. При этом увеличивается только неиспользованный остаток средств. Остаток маткапитала можно узнать на «Госуслугах». Обо всех нюансах рассказали на самом портале.

В первую очередь отмечается, что доплата не будет начислена, если маткапитал уже полностью потрачен. Однако если семья распорядилась господдержкой частично, то остаток на первое февраля вырастет на 8,4%.

Чтобы узнать размер остатка, нужно запросить соответствующую выписку на «Госуслугах». Так можно узнать, какая сумма будет на счете после индексации. Ответ приходит онлайн в течение нескольких минут.

Напомним, отцы в России смогут получать материнский капитал с 2022 года. Нововведение распространяется на детей, рожденных суррогатными мамами.