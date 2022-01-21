В Магнитогорске сотрудники психоневрологического интерната недовольны распределением премий

По словам медработников, руководство выписало себе премии в сотни тысяч рублей, а санитаркам — по тысяче

В Магнитогорске сотрудники психоневрологического интерната пожаловались на распределение годовых премий в медучреждении. По их словам, суммы поощрений у рядовых работников оказались в сотни раз ниже, чем у начальников. Возмущенные люди написали об этом в социальной сети.

«Сотрудники Магнитогорского психоневрологического интерната благодарят администрацию за справедливое распределение бюджетных средств, выделенных на премирование работников интерната», — иронизируют медики в своем сообщении.

Тут же выложены фотографии приказа о премиях. Судя по документу, главбух интерната получил премию в размере 148 тысяч рублей, а заместители директора интерната — по 170 и 109 тысяч рублей. При этом младший медперсонал получил в среднем выплаты в размере чуть более тысячи рублей.

В пресс-службе министерства социальных отношений региона ИА «Первое областное» сообщили, что по данному факту проводится проверка.