В Челябинске на кухне дома-интерната для стариков нашли некачественную крупу

За это накажут поставщика и производителей

Крупа, которую нельзя использовать для приготовления пищи, обнаружена на кухне челябинского дома-интерната № 1 для престарелых и инвалидов. Об этом сообщила в четверг, 13 мая, пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В апреле сотрудники ведомства проводили плановую проверку госзакупок, которые совершал интернат. Среди прочего ревизоры взяли пробы круп, которые нашли на кухне. Позже в лаборатории установили, что ячменная и кукурузная крупа не соответствуют ГОСТу по содержанию мучки.

Мучка — это побочный продукт, который получается после переработки круп. В чистом виде она идет на корм скота. Крупы для человека не должны содержать ее слишком много.

«Производителю ячки компании „Сибирский комбинат хлебопродуктов“ (Омская область, рабочий поселок Марьяновка) и производителю кукурузной крупы компании „Витал Продукт“ (Ставропольский край, город Изобильный) будут выданы предписания о приостановлении действия деклараций о соответствии на данный вид продукции», — говорит пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

Поставщика некачественной крупы — ИП Фраас — оштрафуют.