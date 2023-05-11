В Челябинской области утвердили штрафы до 5 тысяч рублей за плохое содержание домашних животных

Нарушителям придется расстаться с немалой суммой денег

Законодательное собрание региона приняло закон, устанавливающий штрафы за нарушение требований к содержанию домашних животных. Ко второму чтению законопроекта подняли верхний порог штрафов до 5 тысяч рублей. Статьи областного закона об административных правонарушениях пополнятся новыми видами проступков, связанных с содержанием питомцев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Штрафовать намерены за следующие нарушения:

— загрязнение продуктами жизнедеятельности домашних животных мест общего пользования у многоквартирных домов и территорий общего пользования;

— выгул собак без поводка, а если пес выше 40 см в холке, то оштрафуют за отсутствие поводка и намордника;

— самовыгул домашних животных, когда питомца одного отправляют на улицу;

— выгул собак детьми до 14 лет, если питомец выше 40 см в холке;

— выгул собак лицами, которые находятся в состоянии опьянения (алкогольном, токсическом и наркотическом);

— содержание домашних животных в местах общего пользования и на придомовой территории многоквартирных домов.

За каждое из этих правонарушений могут назначить наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысячи рублей. Составлять административные протоколы будут органы местного самоуправления, а рассматривать дела станут административные комиссии. В первом чтении порог штрафов ограничивался тремя тысячами рублей.

Кстати, работают региональные власти и по тематике бродячих животных. Приказом регионального Минсельхоза был утвержден порядок, который предотвращает причинение вреда жизни или здоровью граждан животными без владельцев. Например, приказ запрещает подкармливать бродячих животных. Журналист Первого областного информагентства ранее рассуждал о том, что гуманность в этом вопросе дорого обходится бюджету и здоровью людей.