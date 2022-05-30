Челябинская область оказалась в группе риска по лесным пожарам

Всего Минприроды ожидает сложную ситуацию в 21 регионе страны

Челябинская область вошла в число регионов, где летом ожидается сложная пожароопасная обстановка. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям Авиалесоохраны, июнь — июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии», — сказал федеральный министр.

Он также добавил, что в августе под угрозой окажутся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Самый сложный пожароопасный сезон этим летом ожидается в Красноярске и Якутии.

Напомним, что в Челябинской области ежегодно ведется работа по подготовке к пожароопасному сезону. Так, для противопожарной службы Челябинской области за последние два года закупили 28 машин. В 2021 году 17 пожарных цистерн было куплено на сумму 105 миллионов рублей. В 2022 году — еще 11 машин на сумму 80 миллионов.

Сегодня действует 69 частей областной противопожарной службы. Часть из них была построена за последние два года. Например, при поддержке губернатора создана новая пожарная часть и увеличена численность личного состава в селе Кузнецкое в Аргаяшском районе. Также построено современное депо в поселке Западный Сосновского района. Об этом ИА «Первое областное» рассказал замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются в 2—10 раз. При этом максимальный штраф составит два миллиона рублей. Изменения внесены в Кодекс об административных нарушениях РФ.