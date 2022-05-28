Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности

По некоторым пунктам суммы возросли в 10 раз

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются в 2-10 раз. При этом максимальный штраф составит два миллиона рублей. Изменения внесены в Кодекс об административных нарушениях РФ. Документ опубликован на портале правовой информации сегодня, 28 мая.

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан устанавливается штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, тогда как ранее составлял от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, ранее был от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей, ранее был от 50 до 200 тысяч рублей.

За выжигание сухой травы, хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, штраф для граждан составит от 30 до 40 тысяч рублей (ранее был от 3 до 4 тысяч рублей), для должностных лиц — от 40 до 60 тысяч рублей (ранее был от 15 до 25 тысяч рублей), на юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей (ранее был от 150 до 250 тысяч рублей).

За нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, которые возникают вследствие нарушения требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, вводится предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей (ранее было от 2 до 3 тысяч рублей), для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей (ранее — от 6 до 15 тысяч рублей), для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей (ранее — от 20 до 30 тысяч рублей), для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей (ранее — от 150 до 200 тысяч рублей).

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, и эти действия либо бездействие не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штраф для граждан составит от 50 до 60 тысяч рублей (ранее он был 5 тысяч рублей), для должностных лиц — от 100 до 110 тысяч рублей (ранее он был равен 50 тысяч рублей), для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей (ранее был вполовину меньше).

Если из-за пожара причинен тяжкий вред здоровью человека или последовала его смерть, то юрлицам придется заплатить до двух миллионов рублей, также предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток.