Минобрнауки РФ назвало зарплаты руководителей четырех южноуральских вузов в 2020 году

Больше всех ежемесячно получали ректоры ЮУрГУ и ЧелГУ

Зарплата ректора Челябинского государственного университета в 2020 году в среднем составляла 323 550 рублей, а зарплата ректора ЮУрГУ — 359,135 рублей. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2020 год, куда вошли четыре южноуральских вуза, опубликовало министерство науки и высшего образования РФ.

Так, согласно документу, средняя зарплата ректора ЮУрГУ Александра Шестакова составляла 359 135,3 рубля; проректора по экономическим и финансовым вопросам Людмилы Бойковой — 249 758,5 рубля; Антон Коржов, проректор по научной работе, в месяц зарабатывал 248 832,4 рубля; замректора по учебной работе Андрей Радионов — 237 089,7 рубля; чуть меньше — проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Вадим Трофимычев — 233 080,3 рубля; замректора по информатизации Леонид Соколинский — 227 339,4 рубля; проектор по международной деятельности Ольга Ярошенко — 216 919,3 рубля; главный бухгалтер Ольга Щербинина — 194 887 рублей. Меньше всех заработная плата была у проректора вуза по научно-образовательным центрам и комплексным научным программам Сергея Ваулина — всего 32 706,3 рубля.

Что касается ЧелГУ, там зарплата ректора Сергея Таскаева в 2020 году составляла 323 550 рублей; главного бухгалтера Валерии Коваль — 170 811,7 рубля. Больше всех из замов ежемесячно получал проректор по административно-хозяйственной работе Сергей Богословский — 169 481,9 рубля. Замректора по учебной работе Владимир Федоров получал 147 050,9 рубля, а проректор по научной работе Игорь Бычков — 142 867,7 рубля.

В Южно-Уральском федеральном научном центре минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук директор Валерий Удачин зарабатывает больше всех — 261 875,8 рубля. Заработная плата его замов варьируется в размере от 43 509,7 до 73 331,5 рубля. Ежемесячная зарплата главного бухгалтера составляла 102 408,4 рубля.

В Челябинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства зарплаты заметно ниже. Так, ежемесячный доход врио директора в 2020 году составлял 107 318,1 рублей, замдиректора по научно-исследовательской работе — 51 941,4 рубля, замдиректора по контрактно-договорной работе и планированию — 30 995,3 рубля, ученого секретаря — 31 837,8 рубля и главного бухгалтера — 46 837,6 рубля.