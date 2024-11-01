Минобороны РФ упростило порядок получения справки, подтверждающей статус участника СВО

Теперь военнослужащие и добровольцы смогут получить документ через МФЦ

Министерство обороны России упростило порядок получения справки, подтверждающей статус участника специальной военной операции; теперь военнослужащим и добровольцам не нужно будет стоять в очередях в военкоматах или обращаться к командирам воинских частей для подтверждения своего участия в СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Олег Голиков.

Министерство обороны РФ ввело единый документ, который с 1 ноября 2024 года будет выдаваться через портал госуслуг и многофункциональные центры (МФЦ).

«Получить справку можно в электронном или бумажном формате через МФЦ. Также справку могут получить члены семьи участников спецоперации, подтвердившие факт родства. Это необходимо в случае, если военнослужащий продолжает выполнять боевые задачи на СВО», — пояснил Олег Голиков.

Он отметил, что ранее неоднократно направлял обращения в Минобороны с просьбой упростить порядок получения данной справки — она необходима семье для оформления и получения различных социальных льгот, предоставляемых региональными властями участникам спецоперации.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Челябинской области расширен перечень участников СВО, которые могут получить бесплатно участок земли для строительства дома.

О том, какие еще изменения ждут россиян в ноябре.