Как изменится жизнь южноуральцев в ноябре‑2024

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В ноябре в России повысят пенсию определенным категориям пенсионеров, ужесточат майнинг цифровой валюты, введут комиссию за переводы через СБП и многое другое. Подробнее об основных изменениях последнего осеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

С 1 ноября фиксированную выплату к пенсии удвоят тем, кому в октябре исполнилось 80 лет. В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля 88 копеек. На повышение пенсии могут рассчитывать и те россияне, которые получили первую группу инвалидности. Напомним, фиксированную выплату удваивают лишь в одном случае: либо по достижении 80-летнего возраста, либо в случае получения первой группы инвалидности.

С 1 ноября также повысят надбавки к пенсиям работникам угольной промышленности и членам экипажей гражданской авиации. Размер надбавок индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы специалиста.

С сегодняшнего дня заниматься майнингом цифровой валюты смогут только ИП и юридические лица, зарегистрированные в России и включенные в специальный реестр. При этом у таких лиц не должно быть судимости за тяжкие и экономические преступления. Физическим лицам разрешат майнинг при условии, что потребляемая при этом электроэнергия не превышает установленные лимиты. В отдельных случаях правительство сможет полностью запрещать майнинг цифровой валюты.







С 1 ноября блогеры с аудиторией больше десяти тысяч подписчиков должны будут передавать информацию о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят быть рекламной площадкой и собирать донаты. А еще с таких страниц нельзя будет делать репосты.

За перевод денег по СБП будут брать комиссию с 1 ноября. Речь идет о суммах, превышающих 30 миллионов рублей в месяц между счетами физических лиц в разных банках. Комиссия составит 0,5% от размера перевода, но не более 1500 рублей за один перевод.

Часть нововведений коснется участников СВО. Так, теперь получить справку об участии в спецоперации можно будет не только в воинской части или военном комиссариате, но и через портал «Госуслуги». Кроме того, находящиеся в отпуске участники СВО смогут получить медицинскую помощь в любой удобной государственной поликлинике. Правило будет действовать до окончания СВО.







С 5 ноября ряд осужденных сможет рассчитывать на отсрочку наказания. Это беременные женщины, женщины с ребенком до 14 лет, а также мужчины с ребенком до 14 лет, являющиеся единственным родителем.

С 7 ноября правила въезда мигрантов в Россию станут жестче. Так, полученную в результате геномной регистрации информацию разрешат использовать для установления личности иностранца или лица без гражданства. Также правительство получит право апробировать не предусмотренные законом правила въезда иностранцев в Россию.

С 30 ноября выплаты почетным донорам будут устанавливаться автоматически. Для этого нужно будет дать согласие на использование банковских реквизитов на портале «Госуслуги».