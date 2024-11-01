Добровольцы СВО, содействующие Росгвардии, смогут получить бесплатный земельный участок в Челябинской области

ЗСО одобрило изменения в региональный закон, предложенные губернатором

В Челябинской области расширили категорию получателей бесплатных земельных участков из числа участников специальной военной операции. Изменения в региональный закон депутаты ЗСО одобрили на октябрьском заседании.

Согласно принятым изменениям, наряду с военнослужащими, сотрудниками Росгвардии и добровольческими формированиями Министерства обороны РФ льготу предложено распространить также на героев СВО из состава добровольческих формирований, содействующих Росгвардии.

«Мы поддержали законопроект, внесенный главой региона Алексеем Леонидовичем Текслером. Документ расширяет перечень категорий из числа героев СВО для получения бесплатных земельных участков в целях строительства жилого дома в любом муниципальном образовании Челябинской области по их выбору», — прокомментировал вице-спикер ЗСО Андрей Шмидт.

Напомним, проект закона был разработан в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, и членов их семей».