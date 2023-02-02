В Челябинске понижение температуры воздуха спровоцировало туман

Эксперт объяснил, чем отличается природное явление от городского смога

В последние дни жители Челябинска и пригорода заметили в воздухе пелену, напоминающую дымку от промышленных предприятий. Декан факультета экологии ЧелГУ, доктор биологических наук Альфира Сибиркина объяснила это явление перепадами температуры воздуха. Как сообщили в региональном Минэкологии со ссылкой на эксперта, в конце января и 1 февраля днем столбик термометра достигал −5 градусов, а ночью опускался до −12. Затем в четверг, 2 февраля, температура воздуха ночью опустилась до −16…−18 градусов, а днем «потеплело» до −8…−12.

«Понижение температуры спровоцировало образование тумана как естественного процесса, образующегося в результате понижения температуры воздуха, прилегающей к земной поверхности, ниже точки росы. Туман можно рассматривать как воздух с повышенным содержанием воды в разных агрегатных состояниях — жидком (в виде капель) и в твердом (в виде кристаллов)», — заявила Альфира Сибиркина.

Также декан факультета экологии ЧелГУ объяснила, в чем разница между туманом и пресловутым смогом. Зимний туман появляется в результате конденсации водяного пара у земной поверхности. Это явление образуется из-за повышенной влажности воздуха, при этом снижается видимость, а атмосфера как бы мутнеет. В то же время в каплях тумана загрязнения могут растворяться, причем это может быть и естественным способом самоочищения воздуха: капли испаряются и оседают на землю.

Смог же образуется чаще всего в солнечную безветренную погоду, когда влажность воздуха меньше. При этом наблюдается температурная инверсия: температура воздуха растет с повышением высоты, а не убывает. Смог — не метеорологическое явление, возникающее в крупных промышленных городах из-за загрязнения воздуха.

Действительно, в начале этой недели южноуральские синоптики прогнозировали туман в нашем регионе. На сегодня специалисты тоже обещали туман и изморозь, а предстоящей ночью столбики термометра в низинах могут опуститься до −27 градусов по Цельсию.