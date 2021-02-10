Миасцев принуждают оплачивать коммунальные услуги через единый расчетный центр

Несколько городских компаний заподозрили в сговоре

В производстве у региональной антимонопольной службы находится дело о сговоре нескольких организаций в Миассе. Об этом во время онлайн-пресс-конференции сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Расчетный центр», ОАО «Миассводоканал» и ООО «Служба заказчика» реализуют агентское соглашение, которое предусматривает прием платежей от населения исключительно через МУП.

«Давно в антимонопольный орган таких заявлений не поступало, в частности по городу Миассу. Известно, что практически все потребители ресурсов перешли на прямые расчеты с поставщиками. Прием платежей через „Расчетный центр“ лишает потребителей возможности заплатить напрямую за услуги. При этом расчетно-кассовые центры, как правило, берут деньги сверх тарифа за свои услуги. Практика в антимонопольных органах в России по таким делам есть. Антимонопольные органы квалифицируют это как антиконкурентное соглашение. Мы также видим признаки этого соглашения», — отметила Анна Козлова.

Руководитель регионального УФАС подчеркнула, что ведомство будет возбуждать административное дело и рассматривать его по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Отметим, что в 2013 году УФАС оштрафовало МУП «Расчетный центр» на 100 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию. Согласно данным ведомства, миасское предприятие в 2012 году начало работу в Чебаркуле в качестве ООО «Расчетно-кассовый центр». При этом там еще в 2010-м была зарегистрирована аналогичная местная организация. Антимонопольщики пришли к выводу, что чебаркульский «Расчетно-кассовый центр» имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования как средства индивидуализации юридического лица. Миасская фирма, зарегистрировав ООО с аналогичным названием, создала себе преимущество за счет использования деловой репутации конкурента.