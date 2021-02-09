В копейском поселке Кадровик устранены последствия коммунальной аварии

Власти обещают взяться за ремонт канализационного коллектора, когда наступят более благоприятные погодные условия

В пресс-службе городской администрации утверждают, что последствия аварии на коллекторе в Кадровике ликвидированы, жалоб от жителей поселка не поступает. Напомним, 25 января из-за аварии на местном канализационном коллекторе по улицам Кадровика потекли фекальные ручьи, в поселке даже размыло дорогу. Добавим, в качестве одной из составляющих проблемы в мэрии называют тот факт, что канализационные люки в Кадровике располагаются на территории частных домовладений, и сами же жители регулярно используют их как мусорные баки. В итоге ремонтники, продолжающие пробивать забитые трубы тысячемиллиметрового диаметра, регулярно достают оттуда разнообразные находки от кусков мебели до выброшенных шуб.



«Изливы на сегодня устранены, дорога отремонтирована. Сейчас с коллектором продолжают работать специалисты МУП КСВВ. Коллектор заполнен на 70 процентов. Когда уровень жидкости снизится хотя бы до 50 процентов, компанией „Техномет“ будет проведена диагностика сооружения и разработан план проверки и ремонта. Сейчас ситуацию держит на контроле местный депутат Захар Чижов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Добавим, МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» было сформировано и приступило к работе только в январе 2021 года. Практически сразу же предприятие подало запрос в городскую администрацию о выделении дополнительно 10 миллионов рублей. Депутаты городского собрания выступили против. Однако, как пояснил глава города Андрей Фалейчик, деньги понадобились как раз для ликвидации последствий аварии в Кадровике.

«Депутаты не соглашались, пока я не вывез их непосредственно к коллектору. Понюхали и убедились, что дело необходимое», — заявил Андрей Фалейчик.

Санацией загрязненной территории займется городской отдел экологии.