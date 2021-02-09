В Челябинске из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом и 9 соцобъектов

ЧП произошло сегодня, 9 февраля, около 4 часов утра

Минувшей ночью в Советском районе Челябинска произошла коммунальная авария, которая оставила без отопления и горячей воды 41 жилой дом и девять социальных объектов, в числе которых несколько детских садов, школа, больница и другие учреждения. По данным пресс-службы городской мэрии, работы по устранению аварии уже ведутся.

«В связи с аварией на теплотрассе сегодня ночью, 9 февраля, в 4:00 отключено отопление и ГВС в 41 жилом доме и 9 социальных объектах в Советском районе (АМЗ). В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. На место выехал начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев. Ситуация находится на постоянном контроле»,— рассказали в администрации Челябинска.

Без отопления и горячей воды остались многоквартирные дома по следующим адресам:

улица Днепропетровская 17,19;

Чарчана 18, 20, 22;

Ярославская 2, 14, 16;

Горьковская, 9;

Кузнецова, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23;

Ковшовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

Калининградская, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а;

Обская, 2, 4а, 6.

Также без тепла и воды остались стационар на Днепропетровской, 11; детские сады № 5 на Ярославской, 9а, № 422 на Толбухина, 6а, № 371 на Толбухина, 10а, № 371 (структурное подразделение) на Чарчана, 10а и № 105 на Калининградской, 16; школа № 105 на Кузнецова, 7; профилакторий «Волна» на Шахтостроевской, 30; детский клуб «Родничок» на Кузнецова, 7а.

Завершить работы и вернуть в дома отопление и ГВС планируют к 12 часам сегодняшнего дня.