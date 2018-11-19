/ В следующем году в реке Миасс появится течение

Перед этим реку дочистят.

Во время визита министра Дмитрия Кобылкина в Челябинск ему показали реку. В центре города, сообщил губернатор, Миасс больше напоминает болото, а не красивый водоем. Исправить это предстоит к 2020 году: сначала реку почистят, а потом в ней наконец-то появится течение. Таким образом, застоя воды больше не будет.

Успокаиваться не надо, надо работать, максимально использовать этот потенциал. Остались ресурсы — 1 миллиард 80 тысяч, чтобы канал запустить. Наша задача — закончить все работы в 2019-начале 2020 года. Надо его до этого почистить нашими средствами. — сообщил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что реку в центре Челябинска чистят регулярно. Там постоянно находят необычные предметы. Однажды со дна подняли целый диван. Это демонстрирует отсутствие культуры у горожан, которые сначала бросают мусор в Миасс, а потом сетуют на ответственных людей, что водоем мало похож на реку.