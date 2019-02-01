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/ Южноуральская студентка претендует на место ведущей в шоу «Орел и Решка»

Южноуральская студентка претендует на место ведущей в шоу «Орел и Решка»

Девушка в видеозаявке рассказала, почему всем нужно посетить Сатку.
сегодня в 17:18
  |  Общество

Студентка из Челябинской области Татьяна Валдаева претендует на место ведущей популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка». Участников кастинга попросили записать ролик о достопримечательностях родного города, и Татьяна успешно справилась с заданием, сняв видео о красоте Сатки.

В Челябинске живу и учусь, а сама я из Сатки. Приехала сюда с семьей еще маленькой, поэтому считаю этот город родным. — рассказала сайту «Первый областной» Татьяна Валдаева.

Девушка учится в ЧГИК на специалиста социально-культурной деятельности. Участие в кастинге и шоу Татьяне Валдаевой интересно с профессиональной точки зрения. Кроме того, девушка называет себя фанаткой шоу.

Участие в шоу — это мечта, хорошая возможность увидеть мир. Лучше попробовать и никогда не жалеть об упущенной возможности, чем не пробовать вообще. В «Инстаграме» на сегодняшний день уже больше 3,5 тысяч роликов, во «ВКонтакте», наверное, еще больше. Конкуренция огромная. Если я и не пройду во второй этап, то, во всяком случае, о моем любимом городе и его красотах узнает очень много людей. — сообщила сайту «Первый областной» Татьяна Валдаева.

Девушка считает, что ее нельзя назвать опытной туристкой, но в прошлом году Татьяна посетила Москву, Петербург, Дубаи и Анталию. Девушка уверена — путешествия придают ей сил.

Путешествия заряжают очень. Знаете, не так давно видела запись: «Хочется, чтобы в аэропорту спрашивали, куда на этот раз». Вот так много хочется путешествовать. Тайник ведущих «Орла и Решки» еще не находила, но кто знает, еще так много мест, в которых я не была. — продолжила Татьяна Валдаева.

Продюсеры пока не спешат раскрывать условия нового сезона шоу. Куда отправят ведущих, держат в тайне. Зато фанаты программы, благодаря участникам конкурса, получили возможность больше узнать о городах России. Претендентам на роль ведущего нужно снять небольшое видео в стиле передачи и рассказать о том, чем привлекателен для туристов их город.

Удивительно, что в этот раз возрастное ограничение 15−20 лет. На втором этапе команда «Пятницы» выберет лучшие работы, и запустит голосование на сайте. Просмотры не будут играть роль, но, думаю, что в любом случае только интересного ведущего будут смотреть, а значит, должно быть и большое количество просмотров. — рассказала Татьяна Валдаева.

Несмотря на высокую конкуренцию, южноуральская студентка верит, что сможет пройти в следующий этап отбора.

Отметим, что Татьяна также ведет активную студенческую жизнь. Однако она готова взять академический отпуск и забыть о работе в ШСТО ради шоу.

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