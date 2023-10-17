Почти три тысячи семей воспользовались услугами СМФЦ в Челябинской области

В регионе сегодня работают четыре таких центра

Стартовавший в 2021 году пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров в Челябинской области признан успешным. На сегодняшний день в регионе работают четыре таких центра, которые предназначены для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, за два с половиной года услугами специалистов таких СМФЦ воспользовались 2726 семей. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В регионе подобные семейные МФЦ успешно функционируют в четырех городах — Челябинске, Коркино, Магнитогорске и Верхнем Уфалее. Причем, в каждом из них работа построена по принципу «одного окна»: есть четыре основных отделения и дополнительные. Но везде имеется своя специфика.

«В Верхнем Уфалее одно из самых крупных отделений — это отделение экстренной психологической помощи, где используют нейрофитнес, арт-терапию, релаксационные и другие современные техники. В Коркинском СМФЦ работает „Домашний микрореабилитационный центр“. Здесь помогают семьям, в которых воспитываются дети с ментальными нарушениями. В Магнитогорске акцент сделан на сопровождении семей, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства», — объяснила Ирина Гехт.

По словам замгубернатора с момента запуска семейных МФЦ поддержкой специалистов воспользовались 2726 семей. Почти четверть из них обратилась на этапе кризисной ситуации, остальные — в упреждающем формате. Ирина Гехт заверила, что работа по созданию новых семейных МФЦ продолжится. Постепенно они будут появляться в новых муниципалитетах, чтобы как можно больше семей получили помощь.

«Наш опыт перенимают и другие специалисты: с сегодняшнего дня на базе ЧОЦСЗ „Семья“ начала работу стажировочная площадка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — добавила Ирина Гехт.

Отметим, что Челябинская область вошла в число пилотных регионов по созданию семейных многофункциональных центров. Проект реализуется при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общее руководство осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.