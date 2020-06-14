Межрегиональные переводы внутри банка стали бесплатными

В силу вступил закон об отмене «банковского роуминга».

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С сегодняшнего дня все российские банки отменяют комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка между счетами физических лиц. Иными словами, отменяется «банковский роуминг». Соответствующий закон, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ещё в декабре 2019 года, наконец вступил в силу.

«Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются частью его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами»,— говорится в пояснительной записке.

Также там отметили, что установление различных комиссий в зависимости от региона проживания получателя свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.

Отметим, что некоторые банки вместо комиссии за межрегиональные переводы вводят ограничения по сумме этих переводов. Например, в «Сбербанке» можно будет переводить без комиссии не более 50 тысяч рублей. Чтобы не было лимита на сумму, банк предлагает оформить платную подписку. В случае перевода более 50 тысяч без подписки будет взиматься комиссия в размере 1% от суммы перевода.