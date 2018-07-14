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/ Южноуралец позвал Месси и Роналду показать мастерство игры на финале ЧМ-2018

Южноуралец позвал Месси и Роналду показать мастерство игры на финале ЧМ-2018

Звезд спортивного мира ждет не футбол, а флэтбол.
сегодня в 10:37
  |  Общество

Легенд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду не хотят оставлять без трофеев на Чемпионате мира по футболу. Их пригласили к участию в другом виде спорта — флэтболе. Во время игры на поле находятся два человека, пытающиеся мягким мячом поразить ворота соперника и отстоять свои. В письме, которое направили футболистам, сказано, что ради них устроят Чемпионат мира по флэтболу, хотя по правилам ждать нужно еще два года. Таким образом наконец выяснится, кто же лучше владеет мячом — Месси или Роналду.

Весь мир был бы рад увидеть этих «живых легенд» в финале ЧМ-2018, однако этого не случилось. Но у них есть возможность лично выяснить, кто из них круче на флэтбольной площадке, встретившись один на один. А также символично сделать это в Москве в день финала Чемпионата Мира. Я думаю, что трансляцию этого поединка посмотрят не меньше, чем матч Чемпионата Мира по футболу. — сказал автор идеи, южноуралец Антон Первухин.

Отметим, что Антон Первухин является создателем флэтбола. Он привез игру в Москву на время ЧМ-2018, и болельщики всех стран мира активно пробовали себя на поле.

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