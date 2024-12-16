Мэрия назвала адреса легальных елочных базаров в Челябинске

Новогодние ярмарки будут работать в каждом районе города

В Челябинске начали работать елочные базары, где можно приобрести елку, букет из веток и другую праздничную атрибутику. Адреса, где бизнесмены торгуют легально, сегодня перечислили в мэрии.

Большинство точек работают с выходных, и только в Калининском районе елочные базары откроются 18 декабря (все адреса — в карточках).

В этом году мэрия будет еще активнее бороться с нелегальными торговыми точками, так как их продавцы не платят налоги и оставляют после себя горы хвойного мусора, который приходится убирать весной. Также нередко такие базары располагаются на остановках общественного транспорта и закрывают обзор проезжей части, что может привести к ДТП.

За торговлю елками в неустановленном месте хозяина точки могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Кстати, психологи утверждают, то живая ель позволяет снизить стресс.