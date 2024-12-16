Алексей Лошкин требует усилить работу по выявлению незаконных елочных базаров

Полиция просит помощи глав районов

В Челябинске оштрафовали организаторов семи незаконных елочных базаров на прошлой неделе, об этой работе шла речь на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мэр Алексей Лошкин потребовал, чтобы главы районов активнее включались в работу по выявлению и ликвидации таких точек.

«Они бардак развели вокруг себя, антисанитарию, мусор. Не помогает воздействие — приезжайте еще раз! Чтобы им нецелесообразно было торговать. Раз они не понимают русского языка. А то мы для галочки приехали, штрафы вынесли. Идите и проводите разъяснительную работу», — потребовал Алексей Лошкин.

Полиция выходит в рейды, составляет акты об изъятии деревьев, но им негде их хранить, поэтому силовики также просят помощи глав районов.

«Поручаю главам: вы прекрасно знаете, где места незаконной торговли, работайте, добивайтесь, чтобы незаконную деятельность прекращать», — сказал глава города.

Напомним, на сегодня в Челябинске официально работают 107 елочных базаров по всему городу. При этом все точки по продаже новогодних деревьев, которые работают в Калининском районе, незаконные, официальные откроются только 18 декабря.