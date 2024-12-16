Живая елка позволяет снизить стресс

Какие еще преимущества дает нам праздничное дерево

Елка — главный атрибут Нового года. Если вы предпочитаете ставить живое дерево, можете быть ему благодарны не только за атмосферу праздника, но и за пользу вашему здоровью.

«Живые елки, как и другие растения, способны очищать воздух, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Они также помогают снизить уровень вредных веществ в воздухе, таких как формальдегид. Еще елки выделяют влагу в атмосферу, что позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Это особенно полезно в зимний период, когда отопление может сушить воздух», — информируют специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Также елки снижают стресс — природа имеет успокаивающее воздействие на человека. Наличие живого дерева в доме способствует сокращению уровня стресса и повышению общего настроения. Запах хвои расслабляет и улучшает самочувствие.

Отметим, живую елку рекомендуется устанавливать с возможностью полива дерева — так сохранится его свежесть. С этой же целью не размещайте елку вблизи батареи.

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