Водораздел: в Копейске продолжается противостояние власти и бизнеса за имущество водоканала

Бюджету округа грозит взыскание почти в 1 млрд рублей

В Копейском городском округе продолжаются судебные разбирательства и раздел имущества всей системы водоснабжения и водоотведения. Спустя 15 лет споров право обслуживания населения водой и обеспечения его услугами канализации из частных рук окончательно перешло к муниципалитету и… продолжилось в юридической плоскости. В хитросплетениях водоснабжения и водоотведения Копейского округа разбирались журналисты ИА «Первое областное».

Все началось с 2006 года, когда хозяйство водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа было изъято из обслуживания действующего МУПа в собственность округа. Распоряжением главы оно было передано за небольшую даже по тем временам плату вновь созданному предприятию ЗАО «Горводоканал».

Таким образом вся система, снабжающая жителей округа питьевой водой и обеспечивающая водоотведение, была передана в частные руки. Копейск стал единственным городом в области, где стратегически важной деятельностью занимались не МУПы, а частная фирма и учрежденные ею конторы. При этом собственником и руководителем вновь созданного ЗАО был бывший директор МУПа.

Чтобы уйти от налогов, ЗАО «Горводоканал» открыло подконтрольные 14 предприятий, занимающихся водоснабжением населения и водоотведением. Этот ход стал неиссякаемым источником для обогащения собственников фирмы. Платежи населения (в какой-то период услуги водоснабжения в этом городе стали в два раза дороже, чем в Челябинске) и дотационная помощь муниципалитета шли не на развитие хозяйства, а в кошелек собственника фирмы.

Схема была проста до безобразия и преследовала только одну цель — «сколотить состояние». Лишь периодически предприятие делало вид, что ремонтирует систему водоснабжения, чтобы опять получить очередную порцию городской поддержки на «дырявые» сети. Раздражение жителей округа росло. Постепенно сети города приходили в негодность. Копейчане жаловались на перебои с водой в квартирах, подвоз грязной воды в бочках, утечки канализации… Были и многочисленные обращения населения к местной и областной властям, даже к президенту. В 2010 году на территории роддома Копейска в открытый люк канализации упал ребенок. Мать кинулась его спасать: утонули оба. В апреле 2011 года в городе пропал четырехлетний мальчик, после масштабных поисков тело малыша нашли в открытом колодце канализации. Начались журналистские расследования, за которыми последовали громкие публикации в СМИ. Но проблему это не решило.

С момента перехода имущества водоканала, сетей и очистных сооружений в ЗАО и до 2010 года шел процесс банкротства муниципального предприятия, которое и без того не имело возможности осуществлять свою деятельность: сети и хозяйство уже были переданы в аренду ЗАО «Горводоканал». А сам руководитель частного водоканала был назначен ликвидатором МУПа. Налоговая служба Копейска еще в 2006 году обращалась в суд с заявлением о банкротстве муниципального предприятия. Однако заявление было оставлено без рассмотрения по необъяснимым с юридической точки зрения причинам — отсутствие полномочий у лица, подписавшего заявление.

В 2010 году МУП был ликвидирован, несмотря на наличие задолженности перед бюджетом. Выгодополучателем стал все тот же частный водоканал и его руководитель.

Однако в августе 2011 года глава округа подал в отставку, и новый мэр попытался вернуть имущество водоснабжения и водоотведения в собственность города. В 2012 году был создан МУП «Горводоканал-Копейск»: по документам ему были переданы городские сети водопровода и канализации, а в 2015 году были признаны недействительными договоры аренды, заключенные ранее с «Горводоканалом». Имущество было передано в МУП ГВК по факту. При этом требования администрации о взыскании с частных предприятий «Горводоканала» недополученной арендной платы были отклонены судом в связи с истечением срока исковой давности. Но к 2015 году уже было возбуждено дело о банкротстве созданного МУП «Горводоканал-Копейск». Отношения на тот период между МУПом и ЗАО складывались весьма любопытные и явно невыгодные, как для городской власти, так и для населения.

В течение трех лет, с 2012 по 2015 год, имущество передавалось в МУП от «Горводоканала». Поэтому учрежденное городом предприятие не могло в полной мере осуществлять деятельность, для которой его, собственно, и открыли. Тем временем предприятия, подконтрольные «Горводоканалу», через суды взыскивали с МУП ГВК неосновательное обогащение. Уклоняясь от передачи имущества в пользование МУПа, частные предприятия взыскивали с МУП деньги, причем по «коммерческим» тарифам, за то, что это имущество использовалось для водоснабжения и водоотведения города.

Ожидаемо, что эти конторы стали мажоритарным кредитором банкротящегося МУПа. В июле 2016 года муниципальное предприятие «Горводоканал-Копейск» было признано банкротом. На момент введения процедуры конкурсного производства в реестр оказались включены требования восьми кредиторов на общую сумму 158 млн рублей. К декабрю 2016 года ЗАО УК «Горводоканал» увеличило долю голосов на собрании кредиторов МУП «Горводоканал-Копейск» до контрольной свыше 50%.

В это время подал в отставку глава округа. Собрание депутатов избрало нового мэра, близкого к собственнику местной империи водоснабжения. На пятый день работы мэра собрание кредиторов МУП ГВК приняло решение о прекращении деятельности предприятия и передаче всех городских сетей ООО «Водосбыт Центральный». Несложно догадаться, что владельцем нового ООО был все тот же собственник ЗАО «Горводоканала», называемый в народе «господином водопроводчиком».

На сегодняшний день банкротство МУПа, равно как и других предприятий сферы ЖКХ Копейска, полностью контролируется «водным королем», а само банкротное дело находится в таком состоянии, что ответственность за долги МУП ГВК будет возложена на администрацию города. Конкурсный управляющий заявил сумму 914,7 млн рублей, взыскиваемую с муниципалитета за передаваемое имущество.

Судебные разбирательства между администрацией Копейского округа и «господином водопроводчиком» продолжаются.