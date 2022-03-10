По факту смертельного ДТП на остановке в Челябинске возбудили уголовное дело

Накануне иномарка врезалась в людей, ожидающих транспорт

По факту ДТП на остановке «Поселок Бабушкина», в результате которого погибла 53-летняя женщина, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, вечером 9 марта на улице Братьев Кашириных автомобиль врезался в остановку «Поселок Бабушкина». В этот момент у комплекса стояли пассажиры, ожидающие общественный транспорт. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина. Еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку, медики доставили в городскую больницу.

В январе на этой же остановке 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю и 34-летнюю женщин госпитализировали.