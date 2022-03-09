В Челябинске автомобиль врезался в остановочный комплекс. Погибла женщина

Еще одну пострадавшую госпитализировали с травмами

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В Челябинске вечером 9 марта на улице Братьев Кашириных автомобиль врезался в остановку «Поселок Бабушкина». В этот момент у комплекса стояли горожане, ожидающие общественный транспорт. На месте работают специалисты городского управления ГИБДД. По предварительной информации, после столкновения двух авто, одна машины влетела в комплекс. В результате погибла 53-летняя женщина.

По данным городского управления ГИБДД, автомобиль Ауди Q3, за рулем которого находился 27-летний мужчина поворачивал направо, в это время на встречу ему двигался автомобиль FAW. За рулем китайского авто был 48-летний водитель. От столкновения FAW вылетел на остановочный комплекс «Поселок Бабушкина». Здесь стояли горожане, которые ожидали пассажирский транспорт.

Не обошлось без жертв. От травм скончалась 53-летняя женщина, которая стояла на остановке. Еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку медики доставили в городскую больницу.

На участке работают специалисты городского управления ГИБДД. В результате аварии поврежден светофор. На месте работает регулировщик.