Утром 16 сентября на Копейском шоссе и дороге Меридиан образовалась пробка. Движение застопорилось из-за ремонта трамвайных путей в Ленинском районе.

Восьмибалльные пробки наблюдаются в Ленинском районе Челябинска с понедельника, 12 сентября, когда начался первый этап ремонта переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. По информации администрации Челябинска, работы должны завершить до 29 сентября. Кроме того, в понедельник начался второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Новороссийской, который продлится до 10 ноября.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев пояснял ранее, что движение транспорта на Копейском шоссе в районе пересечения с ул. Гагарина по направлению в сторону Копейска ограничено, но для сохранения проезда по Копейскому шоссе ремонт переезда организован в два этапа с попеременным закрытием нескольких полос. Движению это не помогло.