Восьмибалльные пробки наблюдаются в Ленинском районе Челябинска с понедельника, 12 сентября, когда начался первый этап ремонта переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. По информации администрации Челябинска, работы должны завершить до 29 сентября. Кроме того, в понедельник начался второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Новороссийской, который продлится до 10 ноября.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес