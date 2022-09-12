В Челябинске могут остановить ремонт трамвайных путей из‑за автомобильных пробок

ГИБДД организует на месте непрерывное дежурство своих экипажей

«Срочно выезжайте, разбирайтесь и докладывайте мне, что происходит»,

— потребовала она.

«Если будут выявлены нарушения в организации дорожного движения, производство ремонтных работ будет прекращено»,

— заверил Андрей Ксензов.