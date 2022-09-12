Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от подчиненных на месте разобраться с пробками на улицах Челябинска, вызванными ремонтом трамвайных путей в Ленинском районе города. «Если это доставляет неудобства жителям, значит, надо пересматривать свои планы», — считает глава города на еженедельном аппаратном совещании в понедельник, 12 сентября.
Напомним, восьмибалльные пробки образовались сегодня утром на проспекте Ленина, автодороге «Меридиан» и еще нескольких улицах на въезде в Ленинский район Челябинска.
Мэр Челябинска поручила своему заместителю Андрею Ксензову вместе с представителями ГИБДД выехать на улицу Рождественскую и на месте изучить ситуацию. По словам Натальи Котовой, есть сообщения, что утренняя пробка уже растянулась до ТРК «Алмаз».
«Срочно выезжайте, разбирайтесь и докладывайте мне, что происходит», — потребовала она.
Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что принято решение провести выездное совещание с участием министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
«Если будут выявлены нарушения в организации дорожного движения, производство ремонтных работ будет прекращено», — заверил Андрей Ксензов.
В свою очередь начальник челябинского УМВД Андрей Меньшенин сообщил, что на месте находятся начальник городской ГИБДД, шесть экипажей ДПС и два инспектора дорожного надзора. По его словам, на протяжении всего периода дорожных работ сотрудники ГИБДД будут заниматься организацией движения транспорта в этом районе.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес