Челябинские полицейские задержали мужчину, осквернившего памятник воинам-интернационалистам

Ему грозит арест до трех месяцев

В Челябинске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в осквернении мемориала воинам-интернационалистам в Ленинском районе, сообщили 9 июля журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Неизвестный нанес краской различные надписи на боевую машину десанта, которая является частью мемориала. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в осквернении мемориала.

«В отношении челябинца в отделе полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“). Максимальная санкция данной части статьи — арест на срок до трех месяцев»,— уточнили в ведомстве.

Мера пресечения подозреваемому избирается.

В прошлом году полицейские задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь в Миассе. Бездомный 40-летний мужчина кидал в Вечный огонь различные вещи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об осквернении мемориала.