В Челябинской области потеплеет до +27°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В пятницу, 13 августа, в Челябинской области потеплеет до +27°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +7, +9°C, днем столбики термометров поднимутся до +22, +24°C. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют переменную облачность, без осадков, местами возможны туманы. Ночью столбики термометров достигнут +6, +11°C, в горах и низинах обещают понижение температуры до +2°C. Днем потеплеет до +22, +27°C. Ветер ночью неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду, днем восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.