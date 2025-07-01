В Челябинской области 1 июля официально станет Днем ветеранов боевых действий

Инициативу озвучил губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новую региональную дату — День ветеранов боевых действий. Эту инициативу он озвучил на встрече с первыми участниками программы «Герои Южного Урала», передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Пока этот день отмечается в отдельных регионах, не слишком широко. У меня есть инициатива, которую я хочу озвучить здесь и сейчас: предлагаю по примеру других регионов сделать дату 1 июля в Челябинской области официально Днем ветеранов боевых действий. Предложил обсудить это на заседании Законодательного собрания нашего региона», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность, что депутаты положительно отнесутся к этой инициативе.