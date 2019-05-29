/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 3-летней Ане справиться с ДЦП

Девочке нужен еще один курс реабилитации.

Аня Варфоломеева делает большие успехи в развитии. Полгода назад девочка не двигалась, а теперь умеет ползать, приседать, делать наклоны вперед и назад, хватать предметы. Взгляд 3-летней Ани стал осмысленным. Всего этого девочка добилась во время курса реабилитации с врачами.

У девочки ДЦП и проблемы с сердцем, именно поэтому она самостоятельно не может догнать своих сверстников в развитии. Но курсы реабилитации с врачами приносят отличный результат.

Ребенок для нас — труженик и герой, потому что после тяжелых операций большая тяга к движению. Сейчас у нее появилась возможность хорошо держать спинку и двигаться. — рассказала врач-невролог НИИ педиатрии и неврологии Наталья Токарь.

Зрители телеканала ОТВ и читатели сайта «Первый областной» уже помогли Ане Варфоломеевой пройти один курс реабилитации. Прекращать их нельзя, иначе развития не будет. Один курс стоит 50 тысяч рублей, и родители девочки не в силах сами их оплатить.

Южноуральцы могут еще раз помочь Ане Ворфоломеевой. Для этого достаточно отправить смс на номер 900, указав слово «Феникс» и через пробле сумму. Она спишется с банковской карты «Сбербанка», привязанной к мобильному телефону.