/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма

У мальчика наблюдается большой прогресс после курсов реабилитации.

Несколько курсов реабилитации сотворили с Ваней Буковым настоящее чудо. Мальчик стал понимать маму, выполнять ее просьбы. Ваня теперь играет с игрушками, знает их названия, начинает различать цвета. Окружающий мир стал интересен для 9-летнего ребенка. Совсем недавно Ваня, у которого с детства диагноз аутизм, жил в своем мире и не контактировал с другими людьми.

Новые слова появились. Правда, может они неосознанные еще. Но, по крайней мере, такой сдвиг хороший. Которые слова он не говорил, он их произнес. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Дарья Букова.

Занятия с врачами подразумевают также спортивную нагрузку, и она Ване очень нравится. Особенно любит мальчик упражнения на шведской стенке.

Ваня может добиться больших успехов, но для этого необходимы регулярные занятия со специалистами. На дальнейшее лечение нужные средства, и поэтому семья Буковых обратилась за помощью к южноуральцам. Все, кто остались неравнодушными к истории Вани, могут отправить смс с текстом ФЕНИКС на номер 900. Платеж спишется с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.