Многие челябинцы, решившиеся на покупку нового жилья, неизбежно сталкиваются с изматывающим выбором: «привычный» городской район или привлекательный, но незнакомый пригород? Насколько правильным будет решение переехать, как кажется на первый взгляд, подальше от благ цивилизации?
Счастливые герои
В рамках увлекательного
Сведениями о состоянии строительного рынка Челябинска с «Первым областным» поделилась также Лариса Шелюгина, заместитель начальника Управления жилищной политики Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
«Меня радует, что финансисты и застройщики встретились, чтобы обговорить детали совместной работы, которая поможет челябинцам улучшить свои жилищные условия. Главная причина снижения темпов строительства — это переход на проектное финансирование. Мы все сегодня наблюдаем крупнейшую реформу жилищного строительства, когда идет переход к иной модели долевого строительства, которая защитит полностью наших граждан, а риски будут брать на себя профессиональные участники рынка. И определенный кризис лучше всего преодолевать сообща», — отмечает Лариса Шелюгина.Посмотреть