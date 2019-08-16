Медиахолдинг ОТВ представляет селфи-репортаж «Жизнь за городом»

Серия роликов расскажет о преимуществах покупки недвижимости в пригороде.

Многие челябинцы, решившиеся на покупку нового жилья, неизбежно сталкиваются с изматывающим выбором: «привычный» городской район или привлекательный, но незнакомый пригород? Насколько правильным будет решение переехать, как кажется на первый взгляд, подальше от благ цивилизации?

Счастливые герои селфи-репортажа «Жизнь за городом» на своем примере показывают, насколько приятнее стало жить, когда за окном — яркая зелень, воздух чистый и «невидимый», а все необходимые места вроде магазинов, аптек, школ, фитнес-залов и ресторанов по-прежнему находятся в шаговой доступности, но не создают эффекта пресыщения.

В рамках увлекательного пресс-тура наши журналисты побывали в крупных загородных поселках, предлагающих разные варианты жилья — от панельной многоэтажки до домов нового формата: микрорайоне «Вишневая Горка», поселках «Привилегия» и «Лесной остров» вблизи Шершневского водохранилища, выставочном доме от компании «Новый век». Представители компаний отмечают устойчивый рост продаж недвижимости: тысячи южноуральцев предпочитают спокойные районы утомительной городской суете.

Сведениями о состоянии строительного рынка Челябинска с «Первым областным» поделилась также Лариса Шелюгина, заместитель начальника Управления жилищной политики Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«Меня радует, что финансисты и застройщики встретились, чтобы обговорить детали совместной работы, которая поможет челябинцам улучшить свои жилищные условия. Главная причина снижения темпов строительства — это переход на проектное финансирование. Мы все сегодня наблюдаем крупнейшую реформу жилищного строительства, когда идет переход к иной модели долевого строительства, которая защитит полностью наших граждан, а риски будут брать на себя профессиональные участники рынка. И определенный кризис лучше всего преодолевать сообща», — отмечает Лариса Шелюгина.

селфи-репортаж