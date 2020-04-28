Медаль «Участнику сопротивления корона-кризису» создали на Южном Урале

Также награды подготовили для врачей.

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Российская компания «Арт-Грани» разработала и изготовила медали с изображением Георгия Победоносца и гравировкой «Участнику сопротивления корона-кризису». Кроме того, в знак благодарности врачам создали две медали, на которых написано «Доктор с большой буквы» и «Доктор, спасибо!». На оборотной стороне можно выгравировать персональные данные медработников.

«Сегодня каждый из нас по-своему оказывает сопротивление вирусу: кто-то сидит дома, кто-то борется с болезнью, поэтому основой набора стала медаль „Участнику сопротивления корона-кризису“. В набор для самоизоляции мы еще вложили юмористические рассказы Чехова, кубик Рубика и другие предметы для творчества. Кстати, Чехов много произведений написал будучи тоже на самоизоляции. Еще одну медаль мы посвятили медицинским работникам, назвали ее „Доктор с большой буквы“ со словами благодарности на лицевой стороне. Сегодня, конечно же, эти люди рискуют своим здоровьем. Мы это ценим и готовы безвозмездно передать наиболее выдающимся врачам наши медали в качестве награды. Если кого-то это заинтересовало, обращайтесь к нам, оставляйте на сайте свои обращения по этому поводу», — сообщает bfm74.ru со ссылкой на директора компании «Арт-Грани» Владимира Васюхина.

Добавим, что медали диаметром 60 мм покрыты золотом 999 пробы.