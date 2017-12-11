/ Лисица Майя из челябинского зоопарка научилась управляться со спиннером

Сейчас для хищника готовят собственный спиннер из натуральных материалов.

Накануне в Челябинском зоопарке свой талант раскрыл еще один обитатель — лиса Майя. Хищник проявил интерес к популярной у подростков игрушке — спиннеру. Лисичка ловко управляется с ним, раскручивая его лапами. Игру хищника сняли на видео сотрудники зоопарка.



Во время вечернего обхода перед выходными в зоопарке подошли к Ване, чтобы предложить ему поиграть со спиннером одного из сотрудников. Но первой потянулась лисичка Майя, поэтому игрушка досталась ей. Она начала крутить его лапкой, поворачивая лопасти. Сейчас мы хотим сделать свой спиннер из природных материалов, чтобы Майя могла спокойно с ним играть, грызть и не проглотить ничего лишнего. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском зоопарке.

Напомним, это уже не первый талантливый зверь в челябинском зоопарке. До этого выдра Ваня освоил игру на бубне и синтезаторе. Теперь питомец челябинского зоопарка вовсю орудует бубном. Хищник не на шутку увлекся музыкальной игрушкой, на время позабыв о своих воздушных шарах, которые совсем недавно были вне конкуренции в коллекции игрушек.