/ «Медовый медвежонок» родился в челябинском зоопарке

Новорожденному кинкажу просят придумать имя.

Малыш появился на свет в середине января и по-прежнему очень привязан к маме. Несмотря на это, зоологи приняли решение представить юного кинкажу широкой публике. Недавно он поселился в помещении экспозиции «Ночной мир» и ежедневно встречает посетителей. На взрослый режим питания он пока не перешел.

В его рационе сейчас только начнут появляться такие вкусности, как банан и творожок, а спустя пару месяцев малыш начнет питаться как взрослый самец. — сообщили в челябинском зоопарке.

Имени у новорожденного пока нет. Сотрудники зоопарка ждут предложений от южноуральцев.

Кинкажу — хищное млекопитающее из семейства енотовых. Обитают они в Центральной и Южной Америке. Проводят свою жизнь на деревьях. Питаются, в том числе, медом, именно в связи с этим получили народное название «медовый медведь».

