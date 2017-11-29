/ Программу материнского капитала продлят до конца 2021 года

С соответствующей инициативой выступил Владимир Путин.

Вчера, 28 ноября, Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей рассказал о ряде инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Это продление программы материнского капитала, адресные дотации на третьего ребенка распространят на 60 регионов, выплаты молодым родителям за первенца. Начало реализации нововведений Владимир Путин назначил на 1 января 2018 года.

Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. — цитируют «Газета» Владимира Путина.

В настоящий момент срок программы ограничен 31 декабря 2018 года, размер выплаты составляет 453 тысячи рублей.

Большие средства Владимир Путин намерен направить на реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудования потребует более 50 миллиардов рублей. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Минфин и Минтруд уже рассчитали будущие расходы, деньги на них в бюджете есть.