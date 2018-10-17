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/ Материнский капитал могут отменить в России

Материнский капитал могут отменить в России

К такому выводу пришли эксперты.
сегодня в 21:00
  |  Общество

В ближайшее время материнский капитал в России может быть отменен. Именно к такому выводу пришли эксперты. По их мнению, программа исчерпала себя, став поводом для финансовых махинаций.

Стоит отметить и тот факт, что, согласно исследованиям ВШЭ, материнского капитала недостаточно половине многодетных семей России. Только 7,5% семей с большим количеством детей имеют средства, которых с учетом маткапитала хватит на покупку жилья не в ипотеку. 20% семей смогут в случае получения финансовой поддержки взять ипотечный кредит.

Для решения этой задачи маткапитала явно недостаточно. Учитывая махинации и общий тренд на сокращение бюджетных расходов, можно предположить, что в ближайшем будущем не исключена отмена маткапитала. Тем более что первоначальный срок действия этой программы давно истек. — отметил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

А вот глава организации «Родительское собрание» Константин Долинин рассказал, что отмена материнского капитала станет «большим ударом». Слова Константина Долонина передает URA.RU

На мой взгляд, программа является очень эффективной и хорошей формой поддержки, особенно для провинциальных семей. В регионе 450 тысяч рублей — это первый взнос на покупку квартиры. — пояснил Константин Долонин.

Напомним, во вторник, 16 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о внесении в Госдуму законопреокта об ужесточении контроля за расходованием средств материнского капитала.

Отметим, в прошлом году за махинации с материнским капиталом было осуждено более двух тысяч человек, а самым популярным способом является покупка квартиры у родственников. под предлогом улучшения жилищных условий.

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