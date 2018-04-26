/ Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршруток

Количество транспорта, курсирующего по маршруту № 86, резко уменьшилось.

Челябинцы сообщили о сбоях в работе частного перевозчика. Местные жители массово обращаются в Управление транспорта. В ведомстве зафиксировали, что маршрут № 86 Мехколонна — Шершни — Мехколонна работает с увеличенными интервалами до 40 минут, что нарушает условия договора. На конечной остановке сегодня, 26 апреля, простаивало более 20 маршруток.

Поскольку данный перевозчик не способен обеспечить стабильную работу маршрута, управлением транспорта будет рассмотрен вопрос о расторжении с ним договора на право обслуживания данного маршрута. Сотрудники управления транспорта в данный момент продолжают проводить мониторинг работы маршрута № 86 Мехколонна — Шершни — Мехколонна на остановках по маршруту следования. Начальник управления Роман Болотов в данный момент лично проводит мониторинг работы автобусов данного маршрута в микрорайоне Чурилово. — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, водители начали забастовку. Пока никаких требований открыто они не выдвигали.

В Управлении транспорта добавили, что на участке ЮУрГУ — Мехколонна горожане могут воспользоваться услугами муниципального автобусного маршрута № 2. Стоимость проезда, на котором составляет 23 рубля, действуют льготы и транспортные карты. В случае необходимости на маршрут № 2 ООО «ЧелябГЭТ» выведет дополнительные машины. В микрорайон Чурилово также можно добраться маршрутами частных перевозчиков № 20, 34, 62, муниципальным автобусом № 34.