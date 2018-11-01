/ Маршрут из Челябинска в «Солнечную долину» вновь запустят в начале зимы

Жители города смогут добраться до курорта меньше, чем за два часа.

Маршрут из Челябинска в ГЛЦ «Солнечная Долина» вновь откроется с 1 декабря. Мультимодальная (или смешанная) перевозка — совместный проект Свердловской пригородной компании, ЮУЖД, Первой транспортной корпорации и горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Как и в прошлом году, перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно. Вагоны поезда оборудованы удобными сидениями, полками для ручной клади, специальными местами для хранения горнолыжного оборудования, а также туалетами в головном и хвостовом вагоне. — рассказала сайту «Первый областной» помощник руководителя по связям с общественность Алена Изместьева.

Напомним, впервые маршрут из южноуральской столицы в «Солнечную Долину» был запущен в прошлом декабре. Как отмечают создатели проекта, мультимодальные перевозки имеют ряд преимуществ, таких как сокращение общего времени нахождения в пути, логистика порядка заезда организованных групп туристов, а также выгодное предложение по стоимости проезда и отдыха. Стоимость билета для детей составляет 700 рублей, для школьников и студентов — 1300, взрослый билет обойдется покупателю в 1500 рублей. Продажа открывается за 10 дней до начала поездки.