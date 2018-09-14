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/ Суд оставил в силе приговор бывшему директору «Гринфлайта»

Суд оставил в силе приговор бывшему директору «Гринфлайта»

Сергей Мануйлов взят под стражу в зале суда.
сегодня в 13:58
  |  Общество

Сегодня, 14 сентября, Свердловский областной суд оставил без изменений приговор бывшему директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову. В судебный орган обратилась сторона обвинения, которая сочла приговор слишком мягким. При этом потерпевшие посчитали наказание слишком суровым и попросили переквалифицировать вменяемую статью. Часть потерпевших заявила, что застройщик исполнил все договоры по предоставлению жилья, поэтому они больше не считают себя потерпевшими.

Судебная коллегия Свердловского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение Центрального районного суда Челябинска без изменения, а апелляционные жалобы сторон без удовлетворения. Сергей Мануйлов взят под стражу в зале суда. — говорится в официальном заявлении Свердловского областного суда.

Напомним, Сергей Мануйлов был директором «Гринфлайта» с августа 2013 года. В 2016 году руководителю было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищении 6 миллиардов рублей. В апреле этого года суд Центрального района Челябинска приговорил экс-директора фирмы-застройщика к 2,5 годам лишения свободы по части 2 статьи 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

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