Маму бойца-героя из Челябинской области отправят на отдых в санаторий

Женщина перенесла сложную операцию

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

После того, как мобилизованный из Кунашакского района с позывным «Бабай» подбил три вражеских дрона и стал народным героем, с ним связался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Боец попросил позаботиться о его семье. К маме и сестре бойца пришли в гости глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова. О ходе встречи рассказали в пресс-службе районной администрации.

Мама бойца Галия Жавдатовна недавно перенесла серьезную операцию, и сейчас ей нужна реабилитация. Галина Гаврилова сообщила, что фонд сделает все возможное, чтобы отправить женщину в санаторий на отдых.

«Но, наверное, после того, как сын приедет в отпуск. Сейчас мы попробуем помочь в решении этого вопроса»,— уточнила Галина Гаврилова.

Напомним, о подвиге 46-летнего мобилизованного из Кунашакского района стало известно после того, как видео его боя разлетелось в социальных сетях. Мужчина смог обезвредить три дрона, тем самым спас своего товарища и командира.

С бойцом сразу же связался губернатор Алексей Текслер. Он поблагодарил его за самоотверженный подвиг и сказал, что гордится земляком.