Мобилизованный из Челябинской области подбил три дрона и стал народным героем

Боец с позывным «Бабай» сумел увернуться от коптера и спас своего командира

Мобилизованный в зону спецоперации из Кунашакского района стал народным героем после того, как видео его боя разлетелось в социальных сетях и пабликах. Боец с позывным «Бабай» обезвредил три коптера и сам увернулся от одного камикадзе. Подробнее о его подвиге — в материале.

Бабаю 46 лет, он мобилизованный из Челябинской области. Дома его ждет семья, жена. Видео о том, как он увернулся от дрона во время боя, облетело Сеть, его транслировали в эфире федеральных каналов. Теперь в социальных сетях Бабаю шлют открытки, посвящают ему стихи и желают здоровья. Журналисты встретились на передовой с мужчиной и показали ему знаменитые кадры с боя. Вот что он рассказал им о своем подвиге.

«Дрон подлетал. И я начал стрелять по нему. Сзади меня стоял боец младше (по званию. — Прим. ред.) и командир. Я стоял, чтобы у меня командира не подбили, я начал по нему лупить», — объяснил он.

По словам бойца, увернуться от дрона удалось благодаря опыту, который передал ему тот же командир. Его однополчанин с позывным «Бес» рассказал, как получилось сделать видео дрона.

«Мы снимали шторм нашего полка, увидели дрон-камикадзе и Бабая. Первый камикадзе он отстрелил, от второго увернулся, и потом еще был третий дрон, который его задел осколками. Сразу „на передке“ смонтировали видео, выложили в Сеть. А позже увиделись с Бабаем, пожали ему руку. Парень вообще красавчик, не каждый так сможет»,

— говорит оператор БПЛА с позывным «Бес».