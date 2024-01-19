Алексей Текслер поблагодарил бойца из Кунашакского района за самоотверженный подвиг

Мобилизованный Данис попросил связаться с его мамой

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Алексей Текслер дозвонился до бойца из Кунашакского района, который уклонился от вражеского дрона и сбил три БПЛА. Разговор с мобилизованным — в видео.

«Когда узнал, что вы земляк, не смог не позвонить вам. Хочу сказать, что горжусь вами, вы — молодец, настоящий герой!»— поблагодарил он бойца Даниса с позывным «Бабай».

Тот, в свою очередь, попросил связаться с мамой и показать ей знаменитое видео.

«Хочу показать ей, кто как умеет воевать», — пояснил по телефону Данис.

Видео с поля боя набирает миллионы просмотров и тысячи восхищенных подвигом бойца комментариев.

«Позвонил ему сказать, что мы все им гордимся: выручил боевых товарищей, в сложной ситуации вышел победителем. Данис сейчас снова на переднем краю. На вопрос, чем помочь, сразу попросил позаботиться о маме. Настоящий российский воин, которые всегда помнит о родных людях. И воюет за них и родную страну»,— написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Напомним, боец с позывным «Бабай» стал настоящим народным героем. После того, как кадры с боя с беспилотником попали в Сеть, бойцу из Кунашака посвящают открытки, стихи, желают ему здоровья.