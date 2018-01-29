/ Интерпол разыскивает содействующую террористам уроженку Сосновского района

Информация о женщине появилась на сайте международной полиции.

На сайте Интерпола появилась информация о розыске уроженки Челябинской области Фатимы Киреевой. 31-летняя женщина, по данным международной организации уголовной полиции, жила в Сосновском районе. Разыскивается Фатима Киреева, сообщает Интерпол, за содействие террористам.

Фатима Киреева обвиняется в участии в террористической деятельности террористической организации. У разыскиваемой российское гражданство, она владеет русским и арабским языками. — сообщает Интерпол.

Если кто-то владеет информацией о Фатиме Киреевой, ее нынешнем местонахождении, Интерпол просит обратиться в полицию. Номер телефона — 02.