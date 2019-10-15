Маломощная АЭС может появиться в Челябинской области

Госкорпорация «Росатом» рассмотрела площадки для строительства атомных электростанций в России.

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На сессиях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) госкорпорация «Росатом» озвучила ряд регионов, в которых в будущем могут появиться новые атомные электростанции с реакторами малой мощности. В их число вошла и Челябинская область.

«У нас есть варианты: площадка на Чукотке или в Челябинской области, где есть большое Суроямское железорудное месторождение. Оно имеет долгосрочную перспективу развития, сходную по сроку с эксплуатацией АЭС, 60 лет», — рассказал в интервью корпоративной газете «Страна Росатом» президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Также «Росатом» на форуме подписали соглашение с Якутией, оно станет началом сотрудничества в сфере строительства АЭС в республике.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что будущее атомной энергетики в строительстве станций, оснащенных реакторами малой и средней мощности.