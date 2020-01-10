Магнитогорец получил срок за неуплату алиментов

Мужчина долгое время уклонялся от выплат.

Послушать 00:00

Приговор 39-летнему жителю Магнитогорска вынесли в Ленинском районном суде. Мужчину признали виновным в невыплате алиментов на ребёнка.

«В суде установлено, что мужчина в период с октября 2018 по октябрь 2019 года уклонялся от уплаты средств на содержание ребёнка 2007 года рождения. Задолженность по алиментам составила около 148 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры области.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, а позже суд даже отправил должника на исправительные работы, которые он тоже проигнорировал.

Горе-отец признал вину и раскаялся в своих действиях. Суд учёл положительные характеристики мужчины и то, что он воспитывает несовершеннолетнего ребёнка своей сожительницы. Однако это не помогло магнитогорцу избежать наказания. Его приговорили к 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.