«Лжеминер» ответит в суде за сообщение о бомбе в Центре для детей-сирот

Обвиняемый полностью признал свою вину.

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Прокуратура Еманжелинска передала дело жителя поселка Зауральский в суд. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о минировании.

В июле этого года 38-летний мужчина из дома позвонил по номеру 112 в диспетчерский центр Еманжелинского района и сообщил о бомбе, которая заложена в муниципальном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в поселке Зауральский. Выяснилось, что перед тем, как позвонить, он изрядно выпил. Здание проверили экстренные службы, к счастью, никакого взрывного устройства внутри найдено не было.

«Прокуратурой города Еманжелинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 207 УК РФ», — сообщили в прокураторе Челябинской области.

За свой «пьяный» звонок теперь мужчина ответит по всей строгости закона. Уголовный кодекс за подобный поступок предполагает наказание как в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей, так и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Также сообщалось, что обвиняемый признал свою вину в преступлении. На данный момент он находится под подпиской о не выезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Еманжелинский городской суд.