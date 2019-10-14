Люди с хроническим алкоголизмом не смогут сесть за руль

Минздрав обяжет будущих водителей и «лишенников» пройти дополнительный тест.

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В Министерстве здравоохранения принят приказ, обязывающий пройти тест будущих водителей или людей, ранее лишенных водительских прав, на определение в крови маркера хронического алкоголизма. При его обнаружении человек будет помещен в наркологический диспансер. Стоимость такого теста составит 4500 рублей. Сайт «Первый областной» попытался выяснить, насколько эффективной окажется новая инициатива.

«За 9 месяцев 2019 года было зарегистрировано 2956 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли, либо пострадали люди. Из них 271 ДТП было совершено с участием водителей, находящихся за управлением транспортным средством с признаками опьянения. В таких ДТП погибли 56 человек и 389 человек получили ранения», — сообщила Ирина Аркадьева, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Челябинской области

Приказ минздрава направлен на улучшение качества дорожного движения и значительного сокращения ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии.

«Поступил проект приказа, утвержденный Министерством здравоохранения РФ, он гласит о том, что человек, впервые получающий водительское удостоверение, либо лица, ранее лишенные прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, должны будут проходить комплекс обследований, которые помогут выявить хроническое злоупотребление алкоголя. При несоответствии результатов анализов с медицинскими нормами гражданин будет проходить лечение до тех пор, пока показатели вновь не придут в норму», — рассказал нарколог Альберт Назмутдинов, кандидат медицинских наук.

Инициатива поможет с большей точностью определить показатель заболеваний хроническим алкоголизмом. Насколько велик этот процент среди челябинцев, врачи утверждать не берутся.

«В связи с новым законодательством и введением новых норм, число водителей, не допущенных к управлению транспортными средствами, может увеличиться. Эта практика пока не введена, насколько у нас повысится количество граждан, которым мы вынуждены будем отказывать в выдаче разрешения на управление, пока неизвестно», — сообщил Альберт Назмутдинов.

Сами же водители отнеслись к этой новости негативно, отметив, что не готовы отдавать такие деньги за наркологический тест.

