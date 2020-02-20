Сухой закон: в Госдуме предложили лечить от алкогольной зависимости принудительно

Принятие законопроекта позволит избавить людей от пагубной привычки.

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Депутаты Государственной думы предложили отправлять алкозависимых людей на принудительное лечение. Соответствующий законопроект могут рассмотреть в предстоящую весеннюю сессию.

Люди, страдающие от зависимых родственников или соседей, восприняли предложение с воодушевлением. Николай Возжаев из Челябинска уже устал жаловаться на соседа, который устраивает регулярные попойки в компании собутыльников, алкоголики шумят и нередко устраивают драки.

«Выходят курить в подъезд, ругаются матом, соседи боятся, что могут наброситься на них, особенно страшно за детей», — говорит Николай Возжаев.

По действующему законодательству необходимо получить у зависимого согласие на лечение, но сложность заключается в том, что на определенной стадии заболевания, возникает алкогольная анозогнозия — отрицание болезни, тогда пациент не осознает, что нуждается в помощи.

«Поголовно всех алкозависимых не стоит направлять в лечебно-трудовой профилакторий, но определенную стадию алкогольной зависимости имеет смысл лечить в таких учреждениях, когда зависимый теряет социальные связи и приобретает различные психосоматические заболевания», — рассказывает главный врач медицинского центра, нарколог Андрей Власов.

Несмотря на то, что на территории РФ пока запрещено направлять людей на принудительное лечение, юристам уже известны случаи, когда исключения допустимы.

«Должно быть решение суда, основанное на судебной экспертизе, которая установит, что человек психически невменяем, и может нанести ущерб себе или окружающим людям, в этом случае нарушения прав человека нет», — объясняет юрист Ася Годок.

Отметим, что в период СССР на территории государства действовало Всероссийское общество борьбы за трезвость.